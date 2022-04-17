Норрис включил Цуноду, а не Леклера в пятерку пилотов, из которых создал бы идеального
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис составил список из пяти гонщиков, выступающих в Формуле-1 в настоящее время, из которых мог бы получиться идеальный пилот.
«Это были бы Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Фернандо Алонсо, а ещё Карлос Сайнс и Юки Цунода. Этот парень, бывает, кричит по радио. Но забавы ради я бы включил Юки в этот список.
Да, я не взял Шарля в эту компанию. Но, как мне кажется, если соединить умения выбранной мною пятёрки воедино, получится практически непревзойдённый гонщик», — приводит слова Норриса Daily Express.
Отметим, что гонщик итальянской команды «Феррари» Шарль Леклер, которого Норрис не включил в свой список, занимает в настоящее время первое место в личном зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 71 очко.
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