F1-Insider: Карлос Сайнс не может договориться о новом контракте с «Феррари»
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс пока не договорился с командой о новом контракте. Об этом информирует немецкое издание F1-Insider.
По сведениям источника, между обеими сторонами существуют некоторые разногласия по этому поводу. В то время как Сайнс желает получить двухлетний контракт, «Феррари» склоняется к продлению соглашения сроком на один год с опционом на 2024-й.
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Карлос занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. На счету Карлоса в 2021 году четыре подиума — одно второе и три третьих места. В настоящее время занимает третье место в личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона, имея в активе 33 очка.
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