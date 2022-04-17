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Чжоу рассказал, чем Формула-1 отличается от других чемпионатов

Чжоу рассказал, чем Формула-1 отличается от других чемпионатов
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Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о том, что в Формуле-1 пилоты ведут себя более уважительно друг к другу по сравнению с другими чемпионатами.

«Главное, чему я научился за первые три гонки — это уважать соперников. Здесь никто не выдавливает вас с трассы самым диким образом, как это бывает в других сериях. В Формуле-1 вы вполне можете доверять соперникам, потому что в высшей категории автоспорта все гонщики – вполне взрослые люди.

На трассе они сражаются жёстко, но корректно – надеюсь, так будет и дальше. Кроме того, новый регламент вполне мне подходит, потому что всем приходится начинать с нуля. А ещё можно добавить, что на 18-дюймовых шинах я ездил весь прошлый год в Формуле-2», — приводит слова Чжоу Blick.

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