Хорнер: я бы не сказал, что мы привезём большой пакет обновлений на этап в Имоле
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о том, что австрийская команда не станет сильно обновлять свой болид к этапу в Эмилии-Романьи.
«Я бы не сказал, что мы привезём большой пакет обновлений на этап в Имоле. Все эти детали, разумеется, часть программы работы над эволюционным развитием болида. У нас будет очень мало времени, чтобы оценить работу наших новинок. У нас будет только одна сессия перед квалификацией, поэтому мы должны быть очень уверены в том, что мы пробуем», — приводит слова Хорнера RacingNews365.
Напомним, этап в Имоле станет первым в этом сезоне, где формат уик-энда предусматривает проведение спринт-заезда.
Ранее Хорнер выразил мнение, что его команда сохраняет хорошие шансы в нынешнем сезоне Формулы-1.
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