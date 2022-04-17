Сироткин объяснил поведение гонщика, попавшего в скандал из-за нацистского приветствия

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Сергей Сироткин дал комментарий по поводу инцидента, который произошёл с 15-летним россиянином Артёмом Северюхиным на чемпионате Европы по картингу.

Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

«Не хочу делать громких заявлений, но считаю необходимым высказать мнение на этот счёт. Представьте, парню 15 лет, он ещё совсем молодой, только что выиграл крутую гонку. Представляете, какие эмоции? Вы серьёзно думаете, что он делал какие-то приветствия, какие-то жесты осознанно и пытался этим донести какую-то позицию? По-моему, это полный бред, и я в это не верю. Мне очень жалко этого парня, и я искренне хочу его поддержать. Очень надеюсь, что вся эта ситуация будет проанализирована и его карьера из-за этой глупости не пострадает», — сказал Сироткин в телеграм-канале «Русские парни из F1».