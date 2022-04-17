«Альпин» готов предоставить Оскара Пиастри в аренду другой команде Формулы-1 на сезон-2023
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Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал о том, что он готов предоставить пилота Оскара Пиастри в аренду другой команде Формулы-1 на сезон 2023 года.
«Если это будет решение, которое позволит мне вернуть его в какой-то момент, я, возможно, подумаю об этом. Я не против такого решения.
Вы понимаете, я хочу развивать Оскара, я не хочу оставлять его сидеть на скамейке запасных и ждать вечно.
Он должен быть готов, когда наступит день. И этот день наступит, потому что он очень талантлив, он очень достоин места в двадцатке лучших. И я верю, что у него есть потенциал стать будущим чемпионом мира, я убеждён в этом. Так что ему нужно тренироваться как можно больше пока что», — приводит слова Росси Motorsport.
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