Леклер не уверен, что Имола станет хорошим местом для спринтерской гонки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не знает, сможет ли Имола провести захватывающую первую спринтерскую гонку сезона.

Напомним, этап в Имоле станет первым в этом сезоне, где формат уик-энда предусматривает проведение спринт-заезда. Всего таких заездов в сезоне-2022 будет три.

«Я совсем забыл, что у нас там спринтерская гонка. В Имоле нас ждёт много сумасшедших событий, и, очевидно, кроме этого, это будет ещё и гоночный уик-энд, в который мы проведём спринтерскую гонку. Подходящая ли это трасса для этого или нет, я не знаю — думаю, мы получим ответ после уик-энда. Кроме того, с новыми болидами, возможно, спринтерские гонки будут более захватывающими», — приводит слова Леклера RaceFans.