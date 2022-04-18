Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок в сезоне Формулы-1
Поделиться
Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок Формулы-1 в одном сезоне.
«Оптимальное количество гонок в сезоне? От 18 до 20. Иногда было приятно иметь два выходных подряд, потому что сейчас у нас максимум один выходной, и в этот выходной у тебя есть немного времени, чтобы остыть после предыдущей гонки, но к тому времени, как ты только начинаешь отходить, ты уже должен готовиться к следующей гонке.
В то время, когда у тебя было два выходных, ты мог расслабиться, а потом ещё больше расслабиться! И ты полностью расслабляешься и отключаешься от мыслей о гонках. А потом, отдохнув, начинаешь готовиться к новому гоночному уик-энду. Так что один уик-энд выходных – это мало», – приводит слова Норриса PlanetF1.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
00:44
- 17 апреля 2022
-
23:51
-
22:31
-
21:26
-
20:22
-
19:09
-
17:41
-
16:55
-
16:16
-
15:32
-
15:11
-
13:23
-
12:41
-
11:49
-
10:58
-
10:00
-
01:09
- 16 апреля 2022
-
23:40
-
21:54
-
20:48
-
19:58
-
18:57
-
17:58
-
16:04
-
16:03
-
14:49
-
13:37
-
12:12
-
11:41
-
10:35
-
10:02
- 15 апреля 2022
-
23:47
-
23:03
-
21:59
-
21:02
Партнерский контент