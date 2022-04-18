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Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок в сезоне Формулы-1

Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок в сезоне Формулы-1
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок Формулы-1 в одном сезоне.

«Оптимальное количество гонок в сезоне? От 18 до 20. Иногда было приятно иметь два выходных подряд, потому что сейчас у нас максимум один выходной, и в этот выходной у тебя есть немного времени, чтобы остыть после предыдущей гонки, но к тому времени, как ты только начинаешь отходить, ты уже должен готовиться к следующей гонке.

В то время, когда у тебя было два выходных, ты мог расслабиться, а потом ещё больше расслабиться! И ты полностью расслабляешься и отключаешься от мыслей о гонках. А потом, отдохнув, начинаешь готовиться к новому гоночному уик-энду. Так что один уик-энд выходных – это мало», – приводит слова Норриса PlanetF1.

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