Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок в сезоне Формулы-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис назвал оптимальное количество гонок Формулы-1 в одном сезоне.

«Оптимальное количество гонок в сезоне? От 18 до 20. Иногда было приятно иметь два выходных подряд, потому что сейчас у нас максимум один выходной, и в этот выходной у тебя есть немного времени, чтобы остыть после предыдущей гонки, но к тому времени, как ты только начинаешь отходить, ты уже должен готовиться к следующей гонке.



В то время, когда у тебя было два выходных, ты мог расслабиться, а потом ещё больше расслабиться! И ты полностью расслабляешься и отключаешься от мыслей о гонках. А потом, отдохнув, начинаешь готовиться к новому гоночному уик-энду. Так что один уик-энд выходных – это мало», – приводит слова Норриса PlanetF1.