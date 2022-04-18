Боттас: я очень доволен своей ролью в «Альфа Ромео», команда прислушивается ко мне

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался по поводу атмосферы в команде, а также рассказал о своей роли внутри коллектива.

«Я по-настоящему чувствую себя частью команды. Если я прошу о чём-то, это происходит, команда действительно прислушивается.

Сейчас в команде все очень мотивированы и настроены на позитивный лад, все очень стараются. Это именно то, чего я пытался добиться, и вы могли видеть, что результаты первой же гонки, в которой мы заработали очки, подняли людям настроение.



Очень доволен тем, как идут дела в команде и моей ролью. Я очень доволен и тем, как всё складывается для нашей команды, и моей ролью. У меня такое чувство, что я не просто гонщик, но и важный член команды», — приводит слова Боттаса The Race.