Нескольким командам Ф-1 может потребоваться полная переделка машин. В их числе «Мерседес»

Немецкое издание Auto Motor und Sport опубликовало статью, в которой подробно рассказало о строении новых болидов Формулы-1 в нынешнем сезоне.
Журналисты рассказывают, что разница в работе болидов заключена в таком базовом параметре, как дорожный просвет, под который оптимизирована машина. На самой ранней стадии проектирования болидов конструкторам пришлось выбирать между двумя концепциями: низкий дорожный просвет и жёсткая подвеска или увеличенный дорожный просвет и более мягкая, длинноходная подвеска.
Изначально могло показаться, что концепция низких машин с жёсткой подвеской выглядела предпочтительнее, но затем команды столкнулись с проблемой дельфинирования. Для борьбы с этим командам пришлось поднимать болиды над дорогой, но те, кто изначально не проектировал машины высокими, были вынуждены попрощаться с прижимной силой. Именно поэтому некоторые команды начали ставить антикрылья, обеспечивающие дополнительную прижимную силу в ущерб лобовому сопротивлению, что привело к потери скорости на прямых. Команды, которые изначально сделали ставку на высокий дорожный просвет, продумали аэродинамику в соответствии с этим условием и теперь проблем не испытывают.
Исходя из этого, таким командам как «Мерседес», «Астон Мартин» и «Уильямс», которые изначально сделали ставку на низкий дорожный просвет, вероятно, потребуется полная переделка машин.
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