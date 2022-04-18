«Феррари» пока не собирается делать ставку на одного пилота в сезоне-2022

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что команда на данный момент не собирается ставить одного пилота своей команды выше другого.



Итальянская команда до сих пор была лучшей в этом сезоне, а Леклер стал лидером чемпионата, выиграв две из первых трёх гонок.



После схода Сайнса в Австралии в минувшие выходные Леклер опережает партнёра по команде на 38 очков и явно находится в наилучшем положении для борьбы за титул. Но, несмотря на очевидное преимущество, которое «Феррари» может получить, бросив все силы на одного гонщика, Бинотто говорит, что оба гонщика по-прежнему готовы бороться за победы прямо сейчас.

«Сейчас прошло всего три гонки. Впереди очень много заездов, чемпионат длинный.



Наши гонщики могут бороться за победы в каждой гонке, и я наслаждаюсь тем, что они оба борются за высокие места», — приводит слова Бинотто Autosport.