Крак: удаление одной из зон DRS в Австралии не может быть оправданием плохого выступления

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак отказался винить гоночного директора ФИА Нильса Виттиха в неудачном выступлении команды на Гран-при Австралии после того, как одна из четырёх зон DRS была удалена по ходу уик-энда.

«Самое обидное, что нас довольно поздно уведомили об изменениях. Как только убрали зону DRS, мы опасались, что столкнёмся с новыми проблемами. Это можно было наблюдать и у других команд.



Самое интересное, что в первые 15 минут третьей свободной практики никто не заезжал. Было много людей, которым нужно было немного поработать. Нам нужно было провести ещё одну проверку машины, что задержало нас немного больше, чем мы хотели, но в конце концов мы смогли выехать.

Но это не должно служить оправданием для нашей команды. Другие команды справились с этим, и мы тоже должны быть в состоянии решать такие проблемы», — приводит слова Крака GPFans.