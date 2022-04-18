В «Альпин» высказались по поводу предстоящего прихода в Формулу-1 «Порше» и «Ауди»

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси считает, что предстоящий приход в Формулу-1 «Порше» и «Ауди» положительно скажется на спорте, однако подчёркивает, что к новым участникам должно быть справедливое отношение со стороны существующих производителей.

Согласно правилам, потолок бюджета на силовые агрегаты для новых участников при разработке двигателей в течение следующих трёх лет выше, чем у остальных производителей.

«Думаю, это хорошо для спорта. Но нам нужно обратить внимание на пару вещей. Если вдруг предпочтение будет отдаваться новым участникам, то действующие участники вдруг окажутся в невыгодном положении. И я думаю, что это та же проблема для большинства команд здесь, но особенно для нас как рабочей команды, потому что мы инвестировали буквально миллиарды за последние 40 лет.



Это не для того чтобы кто-то пришёл и получил львиную долю просто потому, что ему расстелили красный ковёр. Потому что это, по сути, нарушает нашу бизнес-модель и ставит под угрозу множество рабочих мест», — приводит слова Росси Autosport.