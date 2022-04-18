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Марко назвал главную причину схода Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии

Марко назвал главную причину схода Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, по какой причине пилот Макс Ферстаппен был вынужден досрочно завершить гонку в Австралии.

«С двигателем всё в порядке, никаких проблем. Выбывание произошло из-за разрыва шланга, по которому подаётся топливо под высоким давлением – наверное, это случилось из-за галопирования. Мы хорошо контролируем эту проблему, но всё же есть небольшие подскоки. Мы предполагаем, что это было основной причиной повреждения топливопровода», — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне.

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