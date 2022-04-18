Ферстаппен рассказал, в чём польза неудач на старте нынешнего сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу неудачного старта сезона-2022. Напомним, в первых трёх гонках голландец дважды сходил с дистанции.
«Ты получаешь всё больше и больше опыта от ситуаций, в которые ты попадал.
Конечно, не бывает прямых путей к победам. У тебя бывают сложные моменты и неудачи, и ты учишься на этом, и я думаю, что, в конце концов, нужно совершать ошибки, чтобы в конечном итоге стать лучше.
Сейчас я стараюсь становиться лучше, совершенствуя какие-то отдельные аспекты. Нет какого-то одного конкретного аспекта, в котором, как мне кажется, я мог бы добиться большего, просто нужно продолжать учиться и иметь мотивацию учиться, потому что стоять на месте — это, по сути, движение назад», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
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