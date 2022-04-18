Вольф: пока не понимаем, как будет выглядеть приход «Фольксвагена» в Формулу-1

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал возможный приход в Формулу-1 компаний «Ауди» и «Порше».



«Мне кажется, что мы пока не до конца понимаем, как это всё будет выглядеть. Кто именно придёт в Формулу-1 в качестве поставщиков двигателей, а кто с собственной командой. Возможно, что в Формуле-1 могут появиться сразу три новых компании, которые при этом являются представителями одного концерна. Так что картина пока неясна.



Более того, кроме вопроса об определённых экономических бонусах, которые могут получить новички чемпионата, есть и более важные и приоритетные темы, по которым участникам Формулы-1 и ФИА ещё предстоит договориться. Пока же этого не произошло», — приводит слова Тото Вольфа Formula Passion.