Хорнер: точно не буду проверять нижнее бельё наших гонщиков на соответствие требованиям

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что до сих пор не встречался с новым гоночным директором Нильсом Виттихом.



«Я точно не буду проверять нижнее бельё наших гонщиков на соответствие требованиям. Это задача спортивного менеджера, но знаю, что наши гонщики экипированы как коммандос, поэтому проблем быть не должно.



Я пока не встречался с Нильсом Виттихом. ФИА делает всё возможное, чтобы правила были соблюдены. Насколько я понял, обсуждение по поводу украшений имело, скорее, развлекательный характер. В любом случае в плане снижения веса машин командам никак не поможет, что бы гонщики ни сняли — нижнее белье или украшения», — приводит слова Кристиана Хорнера GPFans.

Напомним, ранее ФИА потребовала, чтобы нижнее бельё гонщиков соответствовало стандартам и было огнеупорным.