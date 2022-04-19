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Карлос Сайнс договорился о продлении контракта с «Феррари»

Карлос Сайнс договорился о продлении контракта с «Феррари»
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Команда «Феррари» договорилась о продлении контракта с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим до 2024 года, сообщает издание AS.

По информации ресурса, о подписании будет объявлено перед Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится уже на этих выходных в Имоле (Италия). О соглашении стало известно ещё после этапа в Бахрейне, однако юридическая часть была решена только сейчас.

27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена», и за это время шесть раз оказывался на подиуме. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Партнёр Сайнса по команде, монегаск Шарль Леклер также будет выступать за «Феррари» до 2024 года.

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