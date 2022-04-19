Карлос Сайнс договорился о продлении контракта с «Феррари»

Команда «Феррари» договорилась о продлении контракта с испанцем Карлосом Сайнсом-младшим до 2024 года, сообщает издание AS.



По информации ресурса, о подписании будет объявлено перед Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится уже на этих выходных в Имоле (Италия). О соглашении стало известно ещё после этапа в Бахрейне, однако юридическая часть была решена только сейчас.



27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена», и за это время шесть раз оказывался на подиуме. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.



Партнёр Сайнса по команде, монегаск Шарль Леклер также будет выступать за «Феррари» до 2024 года.