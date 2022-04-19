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В «Уильямсе» считают, что они близки к решению проблемы дельфинирования

В «Уильямсе» считают, что они близки к решению проблемы дельфинирования
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Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон считает, что команда в скором времени решит проблему дельфинирования.

«С новым регламентом появилось несколько ограничений, но есть и одна постоянная тема — дельфинирование, с которым сталкиваются пилоты.

Мы работали над этим с тех пор, как приехали в Бахрейн на тесты. Мы определенно добились некоторого прогресса, в разработке находится ещё несколько новых компонентов, которые должны помочь в этом, так что нам осталось совсем немного, чтобы полностью решить эту проблему.

Я думаю, что в остальном, кроме одной небольшой проблемы с дельфинированием, которую мы пытаемся решить, у нас всё в порядке», — приводит слова Робсона GPFans.

Напомним, «Уильямс» на Гран-при Австралии заработал свои первые очки благодаря десятому месту Александера Албона.

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