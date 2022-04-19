Блогер Варламов рассказал, что надо сделать с гонщиком, который показал нацистский жест

Блогер Илья Варламов высказал мнение по поводу инцидента, который произошёл с 15-летним россиянином Артёмом Северюхиным на чемпионате Европы по картингу.



Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

«Чувак явно дурачок. Но я не был бы таким кровожадным к 15-летнему подростку. Во-первых, непонятно, отдавал ли он себе отчет в своих действиях и понимал ли, что изобразил нацистское приветствие. Надо выяснить, что он вообще сделал и что хотел показать.

Нужно провести с ним профилактическую беседу, заставить его написать доклад на тему фашизма и нацизма, который он потом показал бы своим друзьям, фанатам. Надо дать ремня и простить – по крайней мере на первый раз. Выглядит, конечно, дико, странно, стрёмно, неприемлемо, но мы говорим о 15-летнем парнем. Стоит ли ломать карьеру подростку? Я не уверен», – сказал Варламов в видео на своем Youtube-канале.