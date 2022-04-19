Зурер считает, что «Ред Булл» небрежно отнёсся к сборке нового болида
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер высказался по поводу схода пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии. Напомним, ранее советник по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что в болиде голландца произошёл разрыв шланга, по которому подаётся топливо под высоким давлением.
«Тот факт, что шланг рвётся, означает, что либо деталь была слишком слабой, либо она была неправильно спроектирована.
Я думаю, что сборка просто была небрежной», — приводит слова Зурера Nextgen-Auto.
Победу по итогам Гран-при Австралии праздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, лидировавший со старта до финиша. Второй результат показал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Серхио Перес. Топ-3 замкнул пилот «Мерседеса», британец Джордж Расселл.
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