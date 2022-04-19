В «Уильямсе» объяснили, зачем они изменили ливрею нового болида

Гоночный инженер «Уильямса» Дэйв Робсон рассказал о том, что команда решила изменить ливрею своего болида, чтобы уменьшить его вес.

«Всегда хочется, чтобы машина была легче, и я не знаю, насколько это заметно, но наша схема окраски отличается от того варианта, что был сначала. Отчасти это связано с уменьшением веса краски на болиде.

Я не знаю, где мы находимся в категории избыточного веса среди всех команд, это очень сложно определить, но это абсолютно сложная задача для этих машин — снизить их вес. Это то, над чем мы будем продолжать работать», — приводит слова Робсона Autosport.

Ранее Робсон рассказал о том, что «Уильямс» в скором времени сможет решит проблему дельфинирования, с которой столкнулись все команды Формулы-1.