«Феррари» не станет привозить новое днище в Имолу

Стало известно, что команда Формулы-1 «Феррари» не будет использовать на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённое днище, испытанное в Австралии в первой сессии свободной практики. Об этом сообщает издание Motorsport.it.

Причины такого решения в первую очередь связаны с прогнозом погоды и форматом уик-энда. Напомним, что в Имоле состоится первый спринтерский заезд в нынешнем сезоне.

В то же время «Феррари» внесёт ряд небольших изменений, которые должны снизить эффект галопирования. Симуляции Скудерии показывают, что команда в любом случае является фаворитом предстоящего этапа.

Напомним, после трёх Гран-при «Феррари» возглавляет Кубок конструкторов, а пилот Шарль Леклер лидирует в общем зачёте чемпионата.