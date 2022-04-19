«Феррари» не станет привозить новое днище в Имолу
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Стало известно, что команда Формулы-1 «Феррари» не будет использовать на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённое днище, испытанное в Австралии в первой сессии свободной практики. Об этом сообщает издание Motorsport.it.
Причины такого решения в первую очередь связаны с прогнозом погоды и форматом уик-энда. Напомним, что в Имоле состоится первый спринтерский заезд в нынешнем сезоне.
В то же время «Феррари» внесёт ряд небольших изменений, которые должны снизить эффект галопирования. Симуляции Скудерии показывают, что команда в любом случае является фаворитом предстоящего этапа.
Напомним, после трёх Гран-при «Феррари» возглавляет Кубок конструкторов, а пилот Шарль Леклер лидирует в общем зачёте чемпионата.
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