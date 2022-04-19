«Для нас это дело принципа». «Макларен» заподозрил «Хаас» и «Феррари» в нечестной игре

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил подозрения по поводу нового автомобиля команды «Хаас», высказавшись на тему того, что он может являться конструктивной копией болида «Феррари».
«Разобраться с этим для нас — дело принципа. У двух команд не должно быть ничего общего, кроме двигателя и внутренних деталей коробки передач. Не должно быть никакого совместного использования инфраструктуры. Опасность в таких случаях заключается в том, что обмен информацией сделает команду B лучше, а также поможет команде A», — приводит слова Зайдля GrandPrix.
Ранее Зайдль выразил уверенность, что неудачное выступление его команды на Гран-при Бахрейна было не более чем единичным случаем, о чём, по его мнению, свидетельствует улучшение результатов команды на этапе в Австралии.
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