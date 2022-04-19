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У Шарля Леклера украли часы стоимостью € 300 000, пока он фотографировался с фанатами

У Шарля Леклера украли часы стоимостью € 300 000, пока он фотографировался с фанатами
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Гонщика команды «Феррари» Шарля Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки. Об этом информирует Motorsport Italia.

Инцидент случился, когда Шарль вышел из машины. В этот момент один из присутствующих ловко снял с его запястья часы, стоимость которых составляет более € 300 000.

Сообщается, что Леклер обратился в полицию. В настоящее время проводятся следственные действия: сотрудники правоохранительных органов, помимо прочего, пытаются установить, имелись ли в непосредственной близости от места преступления камеры видеонаблюдения.

В личном зачёте пилотов Формулы-1 Леклер в настоящее время занимает первое место, имея в активе 71 очко. С начала сезона состоялось уже три Гран-при.

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