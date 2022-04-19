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«Ред Булл» показал путешествие Серхио Переса на болиде Ф-1 из Нью-Йорка в Майами. Видео

«Ред Булл» показал путешествие Серхио Переса на болиде Ф-1 из Нью-Йорка в Майами. Видео
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За несколько недель до первого в истории Гран-при Майами «Ред Булл» представил видеозапись, на кадрах которой демонстрируется, как пилот команды Серхио Перес совершает дорожное путешествие из Нью-Йорка в Майами за рулём болида Формулы 1. Путешествие закончилось на Международном автодроме Майами, где и будет проводиться Гран-при.

«Получил удовольствие от первого дорожного путешествия с «Ред Булл». Помню, как Даниэль Риккардо пересекал мост «Золотые Ворота», но я никогда не думал, что и мне выпадет шанс поучаствовать в чём-то подобном. Как мне кажется, Майами — идеальное место для проведения этапа Формулы-1. Это очень интересный город с хорошей энергетикой. Трасса выглядит потрясающе. Я всегда воспринимал этап в Остине как домашний, и я думаю, что в Майами будет то же самое», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Путешествие Серхио Переса из Нью-Йорка в Майами на болиде Ф-1:

Гран-при Майами состоится с 6 по 8 мая.

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