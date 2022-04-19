Гюнтер Штайнер объяснил, почему «Хаас» столкнётся с трудностями на Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится с 22 по 24 апреля, высказавшись о сложностях, с которыми столкнётся команда.



«Конечно, будет непросто, потому что в нашем распоряжении будет только одна свободная практика, чтобы подобрать верные настройки. Учитывая сложности, связанные с новыми автомобилями, и нашу неопытность, понимаешь, что будет нелегко. И всё-таки каждый из нас находится в равных условиях. Победит тот, кто лучше подготовится, так что мы будем стараться.



Что касается спринтерских гонок, то это здорово для чемпионата и я действительно с нетерпением жду их», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».



Ранее мыслями на тему того, что новый болид «Хааса» может быть конструктивной копией автомобиля «Феррари», поделился руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.