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Гюнтер Штайнер объяснил, почему «Хаас» столкнётся с трудностями на Гран-при Эмилии-Романьи

Гюнтер Штайнер объяснил, почему «Хаас» столкнётся с трудностями на Гран-при Эмилии-Романьи
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи, который состоится с 22 по 24 апреля, высказавшись о сложностях, с которыми столкнётся команда.

«Конечно, будет непросто, потому что в нашем распоряжении будет только одна свободная практика, чтобы подобрать верные настройки. Учитывая сложности, связанные с новыми автомобилями, и нашу неопытность, понимаешь, что будет нелегко. И всё-таки каждый из нас находится в равных условиях. Победит тот, кто лучше подготовится, так что мы будем стараться.

Что касается спринтерских гонок, то это здорово для чемпионата и я действительно с нетерпением жду их», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Ранее мыслями на тему того, что новый болид «Хааса» может быть конструктивной копией автомобиля «Феррари», поделился руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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