Benetton B192 Михаэля Шумахера выставлен на аукцион

Автомобиль Benetton B192, на котором легендарный пилот Михаэль Шумахер провёл свой первый полноценный сезон в Формуле-1, будет выставлен на аукцион в преддверии Tour Auto 2022. Участники этих соревнований будут состязаться в гонках от Парижа до Андорры на авто, выпущенных с 1951 по 1973 год.



Первую победу в карьере Михаэль одержал не на этом болиде. Авто участвовало в трёх гонках сезона-1992 и пять раз было запасным шасси. С ним Шумахер два раза становился третьим и один раз финишировал четвёртым.



Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.