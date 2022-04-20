Benetton B192 Михаэля Шумахера выставлен на аукцион
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Автомобиль Benetton B192, на котором легендарный пилот Михаэль Шумахер провёл свой первый полноценный сезон в Формуле-1, будет выставлен на аукцион в преддверии Tour Auto 2022. Участники этих соревнований будут состязаться в гонках от Парижа до Андорры на авто, выпущенных с 1951 по 1973 год.
Первую победу в карьере Михаэль одержал не на этом болиде. Авто участвовало в трёх гонках сезона-1992 и пять раз было запасным шасси. С ним Шумахер два раза становился третьим и один раз финишировал четвёртым.
Напомним, в декабре 2013 года легендарный Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно.
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