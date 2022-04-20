Шарль Леклер: главное — не переусердствовать в домашней гонке

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился ожиданиями от Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 22 по 24 апреля.



«Этап в Италии всегда был чем-то невероятным, поэтому не могу дождаться, когда он наконец начнётся. Мы очень хорошо работали с самого начала сезона, и я хочу, чтобы у нас всё получалось и дальше. Главное — не переусердствовать в нашей домашней гонке. В общем, нам нужно подойти к этому Гран-при наилучшим образом», — приводит слова Леклера RaceFans.



В личном зачёте пилотов Формулы-1 Леклер в настоящее время занимает первое место, имея в активе 71 очко. С начала сезона состоялось уже три Гран-при. На втором месте с 37 очками гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Топ-3 замыкает Карлос Сайнс из «Феррари» (33 очка).

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