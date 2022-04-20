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Ральф Шумахер: в «Феррари уже расставили приоритеты. Сайнс это знает и потому зол

Ральф Шумахер: в «Феррари уже расставили приоритеты. Сайнс это знает и потому зол
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телевизионный эксперт Ральф Шумахер поделился мыслями об испанском пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе.

«В «Феррари уже расставили приоритеты. Карлос Сайнс тоже это знает и потому зол. Главное, что едва ли он сейчас может хоть что-то сделать, при этом он хочет продления контракта», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Сайнс в настоящее время занимает третье место, имея в активе 33 очка. Возглавляет зачёт его напарник по команде, монегаск Шарль Леклер, на счету которого 71 очко.

27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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