«Ситуацию нельзя назвать приемлемой». Деймон Хилл — о выступлении «Ред Булл»

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что пилот «Ред Булле» Макс Ферстаппен хорошо справляется с разочарованием, которое у него могло возникнуть после не самого удачного начала сезона.



«Я думаю, Макс хорошо справляется. Мы уже видели несколько случаев выражения неудовольствия. Конечно, ситуацию нельзя назвать приемлемой, и команда должна решить возникшие проблемы. Когда у вас есть скорость, можно приступать к решению всего остального. Так что, думаю, они будут яростно работать над этим», — приводит слова Хилла Racingnews365 со ссылкой на F1 Nation podcast.



После трёх Гран-при нынешнего сезона Формулы-1 Ферстаппен занимает шестое место, имея в активе 25 очков. Возглавляет зачёт гонщик «Феррари» Шарль Леклер (71 очко). В Кубке конструкторов «Ред Булл» сейчас занимает третье место. Лидирует «Феррари».