Фелипе Масса объяснил, почему «Феррари» в ближайших гонках может стать ещё быстрее

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса признался, что оказался поражён выступлением «Феррари» в нынешнем сезоне «Королевских гонок».



«Я поражён, что в Маранелло продвинулись так далеко в понимании новых правил, а также добились такой надёжности автомобиля. Ведь ни для кого не секрет, что «Феррари» уверенно лидирует именно благодаря надёжности.

Сейчас мы должны сохранять спокойствие, потому что баланс сил ещё не до конца ясен, так как прошло всего несколько гонок. И я бы не стал говорить, что титул у «Феррари» уже в кармане.



Теперь в календаре будут трассы, где прижимная сила важнее, чем максимальная скорость. Так что полагаю, что в Имоле, Барселоне и Монте-Карло «Феррари» может стать даже быстрее, чем была до сих пор. Мы видели, что у «Ред Булл» очень быстрая машина, а у «Феррари» болид более сбалансирован и лучше ведёт себя в поворотах», — приводит слова Массы PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.