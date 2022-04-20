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«Вроде пахнет нормально». Российский гонщик рассказал, как отравился сыром перед тестами

«Вроде пахнет нормально». Российский гонщик рассказал, как отравился сыром перед тестами
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Российский гонщик Формулы-3 Александр Смоляр рассказал, что ему пришлось пропустить вечернюю сессию второго дня тестов чемпионата в Барселоне из-за пищевого отравления, которое произошло по вине самого пилота.

«Я немножко накосячил. Купил сыр, но забыл про него, и он три дня лежал на столе, а не в холодильнике. Я его засунул в холодильник, наутро встал – хочу позавтракать. Решил себе сделать бутерброд – ветчина с сыром. Понюхал – вроде пахнет нормально. Приезжаю на трассу, и мне становится плохо. Утреннюю сессию я доехать смог, но уже под конец у меня глаза болели, голова болела, тошнило… Я еле доехал и потом просто сказал – не, нереально. Тем более предстояла симуляция гонки», — рассказал Смоляр во время стрима на своём канале в Twitch.

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