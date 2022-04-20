Смоляр с сарказмом отреагировал на два штрафа за проколы колёс соперникам

Российский гонщик Формулы-3 Александр Смоляр с сарказмом прокомментировал два полученных им штрафа в основной гонке этапа Ф-3 в Бахрейне. В обоих случаях соперники Смоляра в борьбе с ним зарабатывали проколы колёс — судьи посчитали россиянина виновным, раз повреждения получали машины оппонентов.



«Если я уеду домой, не порезав как минимум одну заднюю покрышку сопернику, тогда у меня будет плохое настроение. Зачем я тогда вообще еду? Понятно, что в глубине души я всегда чувствую, что должен резать максимальное количество покрышек. Если я этого не делаю, то зачем спонсоры за меня платят, зачем люди за меня болеют, зачем всё это нужно?



Если серьёзно, то тему судейства можно обсуждать часами. За три года выступлений в Ф-3 у меня складывается ощущение, что вообще вся эта система судейства иногда просто не работает. Нет такого, что кого-то судят лучше или хуже, нет. Просто вообще нет стабильности. Ты выезжаешь на трассу и не знаешь… Хочется бороться агрессивно, потому что если не хочется, то лучше дома сидеть. Нужно показывать себя агрессивным пилотом. Не пилотом без головы, но агрессивным. Чтобы догоняющий сзади пилот не думал: «А, это Смоляр, да он тряпка, ничего не сделает». Надо показывать в любом чемпионате, что с тобой так не прокатит. Но когда судейство нестабильное, ты не знаешь, что делать можно, а что – нельзя. Когда можно выдавливать пилота, когда – нет. Это всё настолько нестабильно…



Судьи меняются от этапа к этапу, и их взгляды далеко не одинаковые. ФИА ещё в Бахрейне говорила, что выдаст всем документ, где всё будет прописано: как надо бороться, что разрешено, что запрещено. Догадайтесь, где этот документ? Я прихожу к судьям, задаю вопросы, привожу примеры, когда в абсолютно таких же ситуациях принимались другие решения. Отвечают: «Ну, это же не мы принимали». И вот каждый из судей не может отвечать за решения других. Ты просто приходишь поговорить со стеной. Понятно, что никогда не нужно давать поводов, но иногда так случается», — рассказал Смоляр во время стрима на своём канале в Twitch.