Перес рассказал, что завершит выступление в Ф-1, если количество гонок в сезоне увеличится
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что Формула-1 не должна увеличивать количество гонок в сезоне, так как участники из-за этого слишком мало времени проводят с семьями.
«Здорово то, что Формула-1 продолжает развиваться и расти. Это видно везде, куда бы мы ни приезжали – люди всё чаще начинают тебя узнавать на улице. И всё же, если гонок станет слишком много – это будет плохо. По крайней мере, для меня. Прямо сейчас мы постоянно погружены в работу, потому что гонок очень много. У нас попросту может не хватать времени на то, чтобы проводить время с семьёй. У меня лично два ребёнка. Думаю, если календарь расширится еще сильнее, я точно больше не буду выступать в Формуле-1», — приводит слова Переса The Athletic.
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