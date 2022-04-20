Марко — об «Астон Мартин»: нет смысла переманивать людей и думать, что вы добились успеха

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал комментарий по поводу команды «Астон Мартин», которая сумела переманить нескольких работников из австрийского коллектива.

«Формула-1 – это всё ещё командный вид спорта. Вам нужен командный дух и сплочённость. Именно поэтому мы смогли удержать наших ключевых людей в команде в течение очень долгого времени, несмотря на многочисленные попытки переманить их. Даже если по итогу некоторые попытки «Астон Мартин» переманить наших людей всё же были успешными. Но нет никакого смысла просто переманивать отдельных людей и затем думать, что вы этим добились успеха.

Уход Феттеля из команды? В принципе, уход в середине сезона не соответствует сильному характеру Себастьяна. Но в ближайшее время в команде должны произойти улучшения, иначе будет всё труднее сохранять мотивацию. В любом случае душа болит, когда видишь четырёхкратного чемпиона мира в такой ситуации. Он борется и пытается добиться большего», — приводит слова Марко PlanetF1.