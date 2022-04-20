В «Альпин» рассказали об обновлениях на этап Формулы-1 в Имоле

Технический директор «Альпин» Пэт Фрай высказался по поводу предстоящего Гран-при в Имоле.

«Имола — это классическая трасса Формулы-1. На самом деле я езжу туда уже 30 лет, так что за это время она повидала много разных машин Формулы-1! Я думаю, будет интересно посмотреть, как болиды этого года смогут гоняться на такой трассе, как Имола, и надеюсь, что мы сможем устроить шоу. Мы, как и все, стараемся развивать машину как можно быстрее. Мы работаем над тем, чтобы снизить вес автомобиля, когда и где это возможно. Хотя это гоночный уик-энд спринта, у нас всё ещё есть новая модернизация днища, которую мы будем тестировать, так что посмотрим, как она проявит себя на единственной пятничной тренировке. Это шаг в правильном направлении, и будет интересно посмотреть, как это отразится на гонке», — приводит слова Фрая пресс-служба команды.