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Судья Майами отклонил иск жителей города по поводу запрета Гран-при Формулы-1

Судья Майами отклонил иск жителей города по поводу запрета Гран-при Формулы-1
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Судья окружного суда Майами Алан Файн заявил, что он не будет препятствовать предстоящему Гран-при Формулы-1 на стадионе «Хард-Рок», несмотря на иск, которые подали жители города. Об этом сообщает портал Miamiheard.

В иске объясняется, что уровень шума от гонки «вызовет серьёзные нарушения и причинит физический вред жителям Майами Гарденс». По оценкам, шум от гонки будет достигать 97 децибел в домах в радиусе 3 км от стадиона, где будет проходить гонка.

Судья отклонил просьбу жителей, поэтому Гран-при Майами, как и планировалось, состоится 8 мая.

Ранее «Ред Булл» представил видеозапись, на кадрах которой демонстрируется, как пилот команды Серхио Перес совершает дорожное путешествие из Нью-Йорка в Майами за рулём болида Формулы-1. Путешествие закончилось на Международном автодроме Майами, где и будет проводиться Гран-при.

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