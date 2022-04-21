Испанский гонщик Карлос Сайнс подписал новый контракт с «Феррари». Соглашение рассчитано до 2024 года.

«Я очень рад, что продлил контракт с «Феррари». Всегда говорил, что нет лучшей команды Формулы-1 для участия в гонках, и после более чем года работы с ней могу подтвердить, что надевать этот гоночный костюм и представлять эту команду — уникально и ни с чем не сравнимо. Мой первый сезон здесь был прочным и конструктивным, вся группа прогрессировала вместе. Результат всей этой работы хорошо виден в этом сезоне.



Я чувствую, что мне доверяют, и теперь мне не терпится сесть в машину, чтобы сделать всё возможное для «Феррари». Я хочу дать болельщикам много поводов для радости. F1-75 доказывает, что является передовой машиной, которая может позволить мне преследовать свои цели на трассе, начиная с моей первой победы в Формуле-1», — приводит слова Сайнса официальный сайт команды.