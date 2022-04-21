«Лучшая пара гонщиков в Ф-1». Бинотто отреагировал на новый контракт Сайнса

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу продления контракта с Карлосом Сайнсом.
«Я неоднократно говорил, что считаю, что у нас лучшая пара гонщиков в Формуле-1, и поэтому продление контракта Карлоса казалось совершенно естественным шагом, обеспечивающим стабильность. За время, проведённое в команде, он доказал, что обладает талантом, которого мы от него ожидали, показывая впечатляющие результаты и используя все возможности.
Вне болида он трудолюбивый работник с вниманием к мельчайшим деталям, что помогает всей группе совершенствоваться и прогрессировать. Вместе мы можем стремиться к амбициозным целям, и я уверен, что вместе с Шарлем он сможет сыграть важную роль в разжигании легенды Феррари и впишет новые главы в историю нашей команды», — приводит слова Бинотто официальный сайт команды.
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