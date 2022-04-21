Фелипе Масса: «Феррари» станет ещё быстрее

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался по поводу успехов «Феррари» на старте сезона-2022.

«Я очень впечатлён людьми в Маранелло и тем, как они поняли новые правила. Неудивительно, что они так далеко впереди в борьбе за титул, но им не стоит праздновать слишком рано, потому что сезон ещё длинный. Они ещё не выиграли титул.

Сейчас появляются трассы, где прижимная сила играет важную роль. Я говорю об Имоле, Испании и Монако. Там они будут ещё быстрее. У «Ред Булл» хорошая скорость на прямых, но у «Феррари» лучше баланс в поворотах.

Карлос Сайнс? Возможно, ошибка в Австралии была результатом того, что он находился под давлением. Сейчас он должен быть идеальным в течение четырёх или пяти гонок, иначе «Феррари» отдаст преимущество Леклеру», — приводит слова Массы GrandPrix.