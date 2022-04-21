Фелипе Масса: «Феррари» станет ещё быстрее

Бывший пилот Формулы-1 Фелипе Масса высказался по поводу успехов «Феррари» на старте сезона-2022.
«Я очень впечатлён людьми в Маранелло и тем, как они поняли новые правила. Неудивительно, что они так далеко впереди в борьбе за титул, но им не стоит праздновать слишком рано, потому что сезон ещё длинный. Они ещё не выиграли титул.
Сейчас появляются трассы, где прижимная сила играет важную роль. Я говорю об Имоле, Испании и Монако. Там они будут ещё быстрее. У «Ред Булл» хорошая скорость на прямых, но у «Феррари» лучше баланс в поворотах.
Карлос Сайнс? Возможно, ошибка в Австралии была результатом того, что он находился под давлением. Сейчас он должен быть идеальным в течение четырёх или пяти гонок, иначе «Феррари» отдаст преимущество Леклеру», — приводит слова Массы GrandPrix.
- 21 апреля 2022
-
13:53
-
13:28
-
12:34
-
11:15
-
10:42
-
10:00
-
09:15
-
00:33
- 20 апреля 2022
-
22:59
-
21:38
-
20:16
-
19:56
-
18:35
-
18:00
-
17:25
-
17:13
-
17:00
-
16:20
-
14:48
-
13:48
-
12:56
-
11:40
-
10:29
-
09:51
-
00:15
- 19 апреля 2022
-
23:51
-
23:04
-
21:40
-
21:16
-
19:43
-
18:31
-
17:28
-
16:39
-
15:44
-
14:28