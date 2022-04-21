Ферстаппен рассказал, почему он гоняется с Леклером иначе, чем с Хэмилтоном

Пилот команды «Ред Булл» и действующий чемпион Формулы-1, голландец Макс Ферстаппен рассказал, чем отличается его борьба в нынешнем сезоне с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером от прошлогоднего противостояния с Льюисом Хэмилтоном.
«Каждый гонщик отличается от другого тем, как он атакует или защищается. Поэтому в борьбу всегда нужно вступать по-разному. Здорово соревноваться с пилотами, с которыми мы гонялись в других чемпионатах, когда мы были молодыми. В частности, с Шарлем. Приятно видеть, что мы два молодых парня, борющихся за победы в Формуле-1. Я также рад, что мой друг Карлос Сайнс теперь за рулем конкурентоспособной «Феррари», после того как мы вместе дебютировали в 2015 году.
Думаю, что в борьбе между мной и Хэмилтоном конфликт между командами также сыграл важную роль. Всё то, что произошло во время чемпионата, сильно мотивировало меня во время каждой гонки», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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