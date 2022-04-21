В «Хаасе» отреагировали на призыв команд Формулы-1 проверить их связь с «Феррари»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался по поводу новости о том, что сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить «Хаас» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов.

«Всё, что мы делаем, соответствует регламенту. Я сказал ФИА: «Ребята, пожалуйста, приходите и проверяйте нас каждый день, потому что мы не делаем ничего плохого». Например, даже сегодня ФИА находится рядом с нами, проводя свои проверки. И мы им рады, потому что если они что-то найдут, мы просто это улучшим. Но мы не копировали чужую машину, и нам нечего бояться, так что пусть приходят к нам хоть каждый день, будем только рады», — приводит слова Штайнера GrandPrix.