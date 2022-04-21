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Шарль Леклер прокомментировал инцидент с ограблением в Имоле

Шарль Леклер прокомментировал инцидент с ограблением в Имоле
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал инцидент, произошедший с ним во время прогулки в Имоле.

Напомним, Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки.

«Я не буду вдаваться в подробности. Это был неприятный опыт. Не могу сказать больше, ситуацией занимается полиция, которая пытается их найти. Всё прошло не так гладко, как пишут, но в целом я в порядке, так что полностью сфокусирован на уик-энде. Это не повлияет на выступление», — приводит слова Леклера GPFans.

Инцидент случился, когда Шарль вышел из машины. Как сообщалось, в этот момент один из присутствующих ловко снял с его запястья часы, стоимость которых составляет более € 300 000.

В личном зачёте пилотов Формулы-1 Леклер в настоящее время занимает первое место, имея в активе 71 очко. С начала сезона состоялось уже три Гран-при.

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