Сайнс: меня насмешили слухи о проблемах с продлением контракта

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс признался, что его развеселили слухи о проблемах с продлением его контракта с итальянской командой.



«Вы можете себе представить, как сильно я смеялся, когда читал все эти слухи. К тому моменту всё было уже подписано и мы просто ждали уик-энда в Имоле, чтобы объявить об этом. Забавная ситуация со слухами и прочим, как и всегда в Формуле-1. Договориться зимой было довольно-таки легко для обеих сторон, так что мы просто составили идеальный план анонса продления контракта в таком месте, как Имола, перед всеми фанатами «Феррари», — приводит слова Карлоса Сайнса Autosport.



27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена», и за это время шесть раз оказывался на подиуме. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.