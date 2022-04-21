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Мик Шумахер отреагировал на продление контракта Карлоса Сайнса с «Феррари»

Мик Шумахер отреагировал на продление контракта Карлоса Сайнса с «Феррари»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер отреагировал на продление Карлосом Сайнсом контракта с «Феррари», что фактически закрыло для сына семикратного чемпиона мира двери в итальянскую команду до 2024 года. Мик является пилотом Академии «Феррари» и резервистом итальянского коллектива.

«Для «Феррари» продление контракта с Карлосом было очевидным, он провёл сильный сезон в 2021 году, они хорошо работают с Шарлем Леклером вместе. Для меня это ничего не меняет. Моя работа заключается в том, чтобы хорошо выступать в составе «Хааса», — приводит слова Мика Шумахера Speedweek.

Напомним, Карлос Сайнс продлил контракт с итальянской командой до 2024 года.

27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена», и за это время шесть раз оказывался на подиуме. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

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