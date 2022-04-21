Леклер прокомментировал продление контракта «Феррари» с Сайнсом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на продление Карлосом Сайнсом контракта с итальянской командой.
«Карлос — отличный гонщик, кроме того, он хороший парень, у нас хорошие отношения, мы отлично работаем вместе. Самое главное — у нас одинаковые взгляды на машину, нам нужны одни и те же вещи, что чрезвычайно важно для будущего команды. Мы оба работаем в одном направлении. Так было на протяжении последних полутора лет, и мы уже видим плоды. Замечательно, что Карлос останется на ближайшие два сезона», — приводит слова Шарля Леклера Motorsport Week.
Напомним, Карлос Сайнс продлил контракт с итальянской командой до 2024 года.
27-летний Сайнс дебютировал в Формуле-1 в 2015 году. С 2021 года выступает за «Феррари», куда перешёл из «Макларена», и за это время шесть раз оказывался на подиуме. По итогам сезона-2021 занял пятое место, пропустив вперёд Серхио Переса, Валттери Боттаса, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
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