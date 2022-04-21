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Коронел: вижу эффект Росберга и Хэмилтона в «Мерседесе», но Джордж не уйдёт, поджав хвост

Коронел: вижу эффект Росберга и Хэмилтона в «Мерседесе», но Джордж не уйдёт, поджав хвост
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Нидерландский гонщик Тим Коронел считает, что Джордж Расселл способен повторить успех Нико Росберга.

«Я вижу эффект Росберга и Хэмилтона: два хороших пилота подгоняют друг друга сражаться на пределе. Правда, Росберг ушёл, поджав хвост, не смог справиться с прессингом. Я не думаю, что Расселл поступит так же. Всё завязано на характере. Думаю, что Расселл будет действовать иначе. Если он станет чемпионом в этом году, то не уйдёт. Он слишком молод, да и настрой у него другой. В первые уик-энды мы поняли, что намечается серьёзное соперничество. Льюис умён, он чуть быстрее в квалификациях, но Расселл тут же говорит: «Да, но я допустил небольшую ошибку». Мне это нравится.

Титул для «Мерседеса»? Говоря честно, отставание слишком велико. «Ред Булл» в среднем проигрывает «Феррари» три десятые секунды, «Мерседес» — семь-восемь десятых. Нужно дать им время, но, думаю, они слишком далеки от борьбы за титул», — приводит слова Коронела Motorsport.

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