Бергер: Леклер может стать наследником Хэмилтона

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер рассказал, кто из молодых пилотов может стать наследником Льюиса Хэмилтона.



«Льюис очень похож на Айртона Сенну не только в том, как он проводит гонки, но и в том, как он направляет команду. Сенна был харизматичной личностью, он покорил сердца почти всех болельщиков. Айртон и Льюис похожи, они особенные. Наследником Льюиса может стать не только Ферстаппен, но и Леклер. Шарль способен выиграть много чемпионатов», — приводит слова Герхарда Бергера Formula Passion.



«Леклер ещё в начале карьеры показал, на что он способен в борьбе против Себастьяна Феттеля. Карлос Сайнс тоже хорош. Сейчас же машина достаточно быстра для победы, так что исключительный талант Леклера выходит на первый план. Он похож на Ферстаппена, у него есть те же качества. С точки зрения уровня пилотирования Леклер на том же уровне, что и Ферстаппен. Шарль созрел, чтобы врываться в борьбу за титулы», — добавил другой австрийский экс-пилот Формулы-1 Кристиан Клиен.