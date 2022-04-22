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Мик Шумахер объяснил, почему подозрения «Хааса» и «Феррари» в нечестной игре беспочвенны

Мик Шумахер объяснил, почему подозрения «Хааса» и «Феррари» в нечестной игре беспочвенны
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер отреагировал на то, что сразу несколько команд Формулы-1 будто бы намерены обратиться в Международную автомобильную федерацию (ФИА) с целью инициации проверки «Хааса» и «Феррари» на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. По мнению Мика, если бы авто его команды являлось конструктивной копией болида «Феррари», ФИА уже вмешалась бы.

«Если бы мы скопировали болид «Феррари», ФИА уже вмешалась бы», — приводит слова Шумахера Bild.

Ранее подозрения в отношении «Хааса» высказывал, в частности, руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

«Хаас» в настоящее время занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 12 очков.

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